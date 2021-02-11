Apple Watch способны диагностировать COVID-19 за неделю до ПЦР-теста

11 февраля 2021, 12:45

Согласно новому исследованию Warrior Watch Study, проведенному сетью нью-йоркских больниц Mount Sinai, носимые устройства, в частности Apple Watch, может эффективно предсказать заболевание коронавирусом COVID-19 за неделю до того, как его можно будет выявить методом ПЦР на основе исследования мазка из полости носа.



В исследовании, длившемся с апреля по сентябрь, участвовало «несколько сотен медицинских работников» Mount Sinai. От участников требовалось установить приложение для Apple Watch и iPhone, которое использовалось для мониторинга и сбора данных о состоянии здоровья. Также участники ежедневно заполняли опросник, в котором указывали данные о своих потенциальных симптомах COVID-19 и других факторах, включая стресс.

Главным объектом внимания исследователей была вариабельность сердечного ритма (ВСР), ключевой показатель нагрузки на нервную систему. Эти данные были объединены с зарегистрированными симптомами, связанными с заболеванием COVID-19, такими как лихорадка, боли, сухой кашель и потеря вкуса и запаха.



Исследование Warrior Watch Study не только позволило предсказать наличие заболевания за неделю до того, как тесты подтвердили диагноз, но также показало, что показатели ВСР участников довольно быстро нормализовались после постановки диагноза, возвращаясь к норме примерно через одну-две недели после положительных результатов тестов.



Авторы исследования отмечают, что данный метод может помочь спрогнозировать результаты и своевременно изолировать людей из группы риска. Что наиболее важно, диагностика проводится удалённо, позволяя лицам, осуществляющим уход, предвидеть или обнаруживать случай COVID-19, даже не проводя физический осмотр или не собирая мазок из носа. Это может помочь принять меры предосторожности в ситуациях высокого риска, когда высока вероятность заболевания.