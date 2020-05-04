Казахстан не будет пускать пассажиров в аэропорты без справки ПЦР

4 мая 2020, 11:45

Попасть внутрь главного аэропорта Казахстана теперь можно будет только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР на коронавирус.

Таковы новые правила, передают местные СМИ Нурсултана. К слову, такой же документ должны при себе иметь и лица, сопровождающие пассажиров с ограниченными возможностями. Напомним, уже в начале мая несколько казахских авиакомпаний планируют возобновить полёты из Нур-Султана.

Войти в аэропорт можно со стороны привокзальной площади, при этом провожающим находиться внутри нельзя. Усилены меры безопасности. По периметру терминала установили санитайзеры. Всем пассажирам необходимо носить маски и перчатки – это обязательный дресс-код. Кроме того, граждан просят соблюдать дистанцию во время регистрации и досмотра. Также пассажирам рекомендуется по возможности проходить регистрацию онлайн и приезжать в аэропорт с запасом времени.