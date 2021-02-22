Бен-Гурион готов к открытию

22 февраля 2021, 12:45

В Израиле решили открыть международный аэропорт Бен-Гурион возле Тель-Авива. В страну в сутки будут пускать до двух тысяч пассажиров.

Возобновление авиарейсов состоится 20 февраля. В сутки будут пускать до двух тысяч человек с целью пустить в страну израильтян, которые остались за границей.Также ожидается, что допуск для перелетов получат различные авиаперевозчики, кроме национального оператора Израиля. Кроме этого, все прибывающие, скорее всего, будут вынуждены отправится на самоизоляцию в гостиницах, если они уже не были привиты от коронавируса.Напомним, что авиасообщение в Израиле было приостановлено 25 января для того, чтобы избежать распространения в стране новых штаммов коронавируса. Добавим, что Министерство здравоохранения Израиля разрабатывает программу стимулирования населения к вакцинации от коронавируса. Она может включать снятие ряда ограничений для привитых и усложнение прохождения ПЦР-теста.