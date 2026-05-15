Европейские авиакомпании начинают возвращаться в Израиль

15 мая 2026, 10:45

Европейские авиакомпании начинают постепенно возвращаться в аэропорт аэропорт Бен-Гурион после смягчения рекомендаций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) по полетам в Израиль.

Согласно новым правилам, авиакомпаниям разрешено самостоятельно принимать решение о выполнении рейсов в Израиль на основе собственной оценки безопасности.



Одними из первых полеты возобновят Smartwings - с 21 мая, и Fly One - с 22 мая. В конце мая ожидается возвращение Wizz Air, Air France и LOT Polish Airlines.

В начале июня рейсы также планируют возобновить ITA Airways, Bulgaria Air, Austrian Airlines и Air Europa.



При этом ряд крупных перевозчиков, включая Lufthansa, British Airways и Swiss International Air Lines, пока не планируют возвращаться в Израиль как минимум до конца июня. Американские авиакомпании сохраняют еще более осторожную позицию и отложили возобновление рейсов до сентября.