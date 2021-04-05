Германия начинает требовать от всех прибывших отрицательные тесты на COVID-19

5 апреля 2021, 11:15

С 30 марта все прибывающие в Германию должны будут по прибытии пройти тест на COVID-19.

Этот шаг был предпринят, чтобы попытаться ограничить ввоз новых случаев и вариантов COVID-19 в преддверии ожидаемого всплеска пасхальных путешествий.

По всему миру, политики перемещаются и обмениваются рукопожатиями, госслужащие, командировочные постоянно обмениваются микробами, в том числе инфицируя других Ковид-19. Неудивительно, что администрации транспортных хабов и аэропортов в разных странах меняют свою реакцию на постоянно меняющийся характер пандемии. Например, в настоящее время в Англии действуют самые строгие правила поездок с начала пандемии, несмотря на значительное ослабление к концу лета 2020 года. Теперь Германия немного изменила свои правила тестирования.

У всех прибывших должен быть отрицательный тест. В том, что для поездки в Германию нужен отрицательный тест, нет ничего нового. Немецкий институт Роберта Коха (RKI) ведет список стран, основанный на их риске COVID-19, разделенный на три категории. Этими категориями были районы с вариантами вируса, районы с высокой заболеваемостью и районы риска.

Если пассажир находился в одной из стран, перечисленных RKI, ему необходимо будет пройти тест на COVID-19 либо до поездки, либо сразу после нее, в зависимости от того, в какую категорию входит эта страна. Выезд из страны, не указанной в списке, не имел ограничений. Однако, как сообщает немецкая телекомпания DW, вскоре после полуночи 30 марта все международные пассажиры, прибывающие в Германию, должны иметь отрицательный сертификат COVID-19 независимо от происхождения. Допускаются как ПЦР, так и признанные экспресс-тесты, при этом тест должен быть завершен в течение 48 часов до поездки.

Пассажиры должны сами нести расходы, и авиакомпании откажут в этом без отрицательного результата теста. Пассажиры должны иметь при себе свидетельство на английском, французском или немецком языках с ограниченным количеством исключений, связанных с обстоятельствами.