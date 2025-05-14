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14 мая 2025, 13:15

На украинский рынок вышел Zeekr — премиальный китайский бренд электромобилей

Салоны марки уже работают в Киеве и Одессе, а к 2026 году из Китая поступит не менее 1000 машин.


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