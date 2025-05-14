США отменят санкции против Сирии — Трамп

14 мая 2025, 11:15

Выступая в Эр-Рияде, он сказал, что санкции США против Сирии, введенные во время правления бывшего диктатора Башара Асада, были "жестокими и парализующими", но в то время выполняли "важную функцию", сообщил Sky News.



"Но теперь пришло их время сиять. Пришло время сиять. Мы снимаем их все. Я говорю, удачи, Сирия, покажи нам что-то очень особенное", — сказал президент США.