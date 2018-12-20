Абоненты Vodafone Украина помогли вылечить 133 ребенка

20 декабря 2018, 12:45

133 ребенка получили помощь и стали здоровыми благодаря благотворительной программе Vodafone «Доброе дело в подарок».

Идея проекта заключается в том, что средства, которые ранее планировались для приобретения подарков клиентам на праздники, Vodafone направляет на помощь детям, нуждающимся в срочной сложной операции по устранению врожденного порока сердца, восстановлению зрения и опорно-двигательного аппарата.

Помощь предоставляется детям, родители которых не в состоянии оплатить операции самостоятельно, при этом очередь на бесплатное лечение слишком велика, и ребенок может не дождаться помощи или остаться инвалидом.

«В рамках программы «Доброе дело в подарок» в среднем мы ежегодно закупаем оборудование для проведения операций 20 детям. После хирургического вмешательства дети получают возможность жить здоровой полноценной жизнью. Более двух лет назад к программе активно присоединились и наши клиенты, направляя накопленные во время пользования мобильной связью бонусы на реализацию благотворительного проекта. Благодаря только этим средствам в 2018 году удалось вылечить 10 детей», – отмечает начальник отдела по связям с общественностью Vodafone Украина Виктория Рубан.

Программа реализована при участии Киевского Городского Центра Сердца, Клинической офтальмологической больницы «Центр микрохирургии глаза» и Национальной специализированной детской больницы «ОХМАТДЕТ». Помощь получают дети из разных уголков Украины. Так, в 2018 году вместе со своими абонентами компания Vodafone Украина помогла детям из Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областей. Первая операция в рамках программы «Доброе дело в подарок» была проведена в сентябре 2011 года.