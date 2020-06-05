Портативная УЗ-система Philips Lumify получила награду IEEE

5 июня 2020, 11:15

В мае 2020 года мобильная ультразвуковая система Philips Lumify была признана IEEE «технологией, способной принести наибольшую пользу человечеству» и победителем в номинации «Благо для общества».

Насчитывая более 423 000 участников из 160 стран, IEEE сегодня является крупнейшей международной ассоциацией инженеров, ученых и других профессионалов, чьи интересы лежат в сфере электроники, информационных технологий и смежных дисциплин. Цель организации – поддерживать развитие инноваций во благо человечества. Ежегодно ассоциация вручает награды за выдающийся вклад в развитие технического прогресса.Lumify – портативная ультразвуковая система на базе мобильного приложения. С ее помощью можно оперативно проводить УЗИ там, где это нужно врачу и пациенту за считанные минуты. Исследования можно сопровождать телемедицинскими консультациями в режиме реального времени. Возможности Lumify позволяют оператору транслировать процедуру онлайн и при необходимости получать удаленные консультации от коллег во время исследований. Устройство формирует точные и качественные клинические изображения, которые, в том числе, можно оперативно передать в сеть или по почте для дальнейшего анализа и получения «второго» экспертного мнения.Разработчики Philips потратили не один год на создание технологии Lumify. Такая компактная и функциональная система имеет большой потенциал для многих направлений медицины, в частности, для реанимаций, скорой и неотложной помощи – теперь можно проводить экстренные исследования в ОРИТ, на дому у пациентов, на месте происшествий. Решение уже успели высоко оценить российские специалисты: система Lumify была апробирована врачами разных специальностей из целого ряда регионов, ‒ отмечает Михаил Гончаров, Директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ. – Несомненно, признание такой авторитетной международной организации, как IEEE, очень важно для популяризации инноваций среди мирового профессионального сообщества. Мы надеемся, что благодаря Lumify в России повысится доступность медицинской помощи, а врачи смогут проводить более качественную и быструю диагностику и назначать пациентам своевременное лечение».Использование подобных решений имеет особое значение для медицинских учреждений, где оказывают помощь пациентам с COVID-19. Благодаря Lumify процедуру могут выполнять, в том числе, непрофильные специалисты: эксперт в области УЗИ может предоставлять оператору «второе мнение» удаленно, оставаясь в «чистой» зоне медучреждения. Таким образом экономятся ресурсы персонала и комплекты СИЗ. Более того, компактные размеры устройства дают возможность помещать его целиком в защитный одноразовый чехол для проведения УЗИ инфицированным пациентам.