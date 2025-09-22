Британия привлекла рекордные $203 млрд инвестиций по итогам визита Трампа

22 сентября 2025, 13:15

«Эта неделя была посвящена работе на благо британского народа. Мы привлекли рекордные £150 млрд инвестиций в Британию. Наше соглашение между Лондоном и Вашингтоном способствует созданию рабочих мест и стимулирует рост по всей стране», - написал премьер Королевства Стармер в своем Х-аккаунте.



18 сентября завершился исторический визит президента США Трампа в Британию, по итогам которого он объявил о корпоративных инвестициях в технологический, финансовый и энергетический секторы Королевства на сумму $203 млрд.