19 июля 2018, 14:45

Компания Royal Philips объявила о приобретении EPD Solutions, производителя кардиологических систем визуализации и навигации для лечения пациентов с нарушениями сердечного ритма.

Разработки EPD Solutions позволят Philips укрепить свои позиции на рынке интервенционной аритмологии, объем которого, по оценкам экспертов, составляет 2 млрд евро. Первоначальная сумма сделки составляет 292,1 млн долларов, последующие платежи оцениваются примерно в 250 млн долларов при условии выполнения контракта.



Технология EPD Solutions позволяет специалистам получить детальное 3D-изображение анатомии сердца и обеспечить визуализацию и навигацию катетеров во время процедур для обнаружения и лечения сердечной аритмии. Разработки компании имеют высокий потенциал, поскольку помогают ускорить и упростить процесс исследования, сделать его более эффективным и дают возможность в короткие сроки оценить результат терапии.



Сочетание возможностей ангиографической системы Philips Azurion и технологии навигации сердца EPD Solutions позволит врачам получать все необходимые данные для обнаружения и лечения нарушений сердечного ритма. Система визуализации нового поколения – Philips Azurion – была представлена на российском рынке в мае 2018 года. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу оборудование позволяет более уверенно и эффективно проводить малоинвазивные ангиографические исследования и интервенции. Теперь российские врачи могут оказывать помощь большему числу пациентов и проводить сложнейшие процедуры, делая это последовательно и с меньшим количеством ошибок.



По завершении сделки работники EPD Solutions станут частью Philips. Основатель и председатель компании, профессор Шломо Бен-Хаим продолжит оказывать поддержку Philips в развитии данного направления.





