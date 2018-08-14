Аэрофлот" в рейтинге худших авиакомпаний мира

14 августа 2018, 10:45

Авторитетное международное издание Air Transport World включило группу "Аэрофлот" в список худших авиакомпаний мира по падению чистой прибыли за 2017 год.

Этот рейтинг базируется на анализе финансовых показателей работы 55 крупнейших авиакомпаний и авиационных групп мира за 2017 год в сравнении с предыдущим годом.

Самое сильное падение чистой прибыли показали партнеры "Аэрофлота" по альянсу SkyTeam: европейская группа Air France — KLM (–1276,9 млн. долл.) и американская Delta Air Lines (–796 млн. долл.). На третьем месте — American Airlines (–757 млн. долл.). Сам "Аэрофлот" в этом списке занял шестое место с показателем –273,4 млн. долл.

Такое место группе "Аэрофлот" обеспечило сокращение чистой прибыли с 673,3 млн. долл. в 2016 г. до 399,9 млн. долл. в прошлом году. Эти цифры соответствуют показателям компании по МСФО (38826 млн. и 23060 млн. руб. соответственно), переведенным в доллары по курсу на окончание 2017 года.