Korean Air купит Asiana за 1,62 миллиарда долларов

20 ноября 2020, 12:15

Korean Air объявила в понедельник, что намерена потратить 1,8 триллиона вон, или 1,62 миллиарда долларов, на приобретение конкурирующей авиакомпании Asiana Airlines.

В случае одобрения сделки южнокорейский авиаперевозчик станет крупнейшим акционером Asiana и 15-й по величине авиакомпанией в мире по дальности полета. Это, вероятно, станет некоторым облегчением для Asiana, которая искала покупателя, чтобы избавить ее от растущего долга.

Asiana Airlines, член Star Alliance, является второй по величине авиакомпанией Южной Кореи с парком из 82 самолетов.

«…Korean Air решила приобрести Asiana Airlines после долгих размышлений и раздумий, чтобы продолжить свою основную миссию - внести свой вклад в развитие страны посредством транспортировки. Следуя своей миссии, перевозчик будет обеспечивать безопасность рабочих мест для сотрудников обеих авиакомпаний, а также соответствующих отраслей и поддерживать развитие авиационной промышленности Кореи…», сообщили в пресс-службе компании Korean Air.

По данным информационного агентства Yonhap, Korean Air выкупит акции на общую сумму 1,5 триллиона вон (1,35 миллиарда долларов). Korean Air также купит облигации для размещения Asiana. По этой сделке покупатель станет владельцем 30,77% акций Asiana.