Korean Air использует Lego, чтобы объяснить, как работают воздушные фильтры

11 декабря 2020, 11:45

В новом видео Korean Air используются кубики Lego и минифигурки, чтобы продемонстрировать безопасность COVID в салоне.

Помимо того, что он показывает, как дезинфицируют самолеты, он предлагает, пожалуй, самое простое для понимания объяснение воздушного потока в салоне и высокоэффективных фильтров для твердых частиц (HEPA).

Korean Air выпустила информационное видео для пассажиров с небольшим поворотом. Стремясь убедить пассажиров снова летать, авиакомпания использовала всеми любимую детскую игрушку, чтобы передать сообщение. На видео можно увидеть, как команда рабочих Minifigures дезинфицирует кабину Lego Boeing 777. Когда они занимаются своими делами, можно увидеть, как они снимают чехлы с сидений и распыляют дезинфицирующий раствор перед вылетом.Самое интересное, что авиакомпания использует маленькие кубики Lego, чтобы имитировать, как фильтры HEPA удаляют микробы и вирусы из воздуха салона. В нем говорится, что его Boeing 777 имеет восемь фильтров, и даже изображен маленький рабочий из Lego, снимающий и заменяющий блок, чтобы воздух оставался чистым и безопасным.Крошечные шпильки Lego также используются, чтобы продемонстрировать, как воздушный поток в кабине снижает распространение загрязняющих веществ. Это очень наглядное и легкое для понимания описание того, что производители самолетов рассказывали нам все время, но гораздо более увлекательное, чем любой другой метод, который мы видели на сегодняшний день.Korean Air выпустила сиквел своего первого видео, в котором объясняются процедуры и меры безопасности в аэропорту. Хотя сиквелы обычно являются бедными родственниками оригинального фильма, мы должны сказать, что этот тоже неплохой.