Первый самолет Air Peace E195-E2 получил новаторский салон бизнес-класса

4 февраля 2021, 14:45

Нигерийская компания Air Peace получила свой первый самолет Embraer E195-E2. Несмотря на то, что поставки любого нового типа самолета – это целое событие в жизни авиакомпании, об этом говорят и пишут везде и повсеместно.

Итак, салон бизнес-класса на этом E195 особенно уникален, предлагая всем пассажирам прямой доступ к проходу. Узнаем больше и о новаторском дизайне кабины. Обычно бизнес-класс на региональных самолетах не вызывает особого впечатления, с относительно узкими креслами в конфигурации 1-2 или 2-2. Однако новый флот E195 компании Air Peace разрушает идею отсутствия прямого прохода для всех бизнес-пассажиров.

Перевозчик предоставил каждому пассажиру прямой доступ к проходу, смещая каждое сиденье - от соседнего. Это позволяет пассажирам входить и покидать свои места, не беспокоя соседей и не перепрыгивая через них. Хотя этот дизайн салона не совсем новый, возможно, это первый раз, когда концепция была применена к региональному самолету. Другие авиакомпании использовали аналогичную компоновку для своих широкофюзеляжных кресел бизнес-класса, позволяя им поддерживать конфигурацию сидений 2–2, но предлагая путь к проходу для всех. Такие перевозчики, как Korean Air и Gulf Air, используют эту компоновку в своих дальне магистральных самолетах.

Ведущий нигерийский авиаперевозчик будет использовать этот самолет на региональных маршрутах, используя впечатляющую дальность полета в 2600 морских миль.

Аллен Ониема, председатель и главный исполнительный директор «Air Peace»: «…E195-E2 - идеальный самолет для расширения наших внутренних и региональных операций. Нам известны впечатляющие экономические характеристики самолета, а также его уникальная конфигурация - основные причины, по которым мы разместили заказ на этот самолет. Самолет E195-E2 еще больше поможет нам реализовать наши амбиции по соединению не только всей Нигерии, но и всего африканского континента, обеспечивая при этом дальнемагистральные рейсы из нашего хаба в Лагосе…».

Это первый из 13 самолетов, которые Air Peace заказала у Embraer . В конце 2019 года авиакомпания увеличила заказ на региональный самолет, а поставки были ориентированы на весну 2020 года. Однако, поскольку пандемия нарушила планы во всем мире, сроки были перенесены.