«ФБР вже давно вважає, що причиною пандемії, швидше за все, є потенційний інцидент у лабораторії в Ухані, яку контролює китайський уряд».
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