1 марта 2023, 12:15

Причиною Covid-19, ймовірно, став витік із лабораторії в Китаї, – директор ФБР

«ФБР вже давно вважає, що причиною пандемії, швидше за все, є потенційний інцидент у лабораторії в Ухані, яку контролює китайський уряд».


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