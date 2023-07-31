Професор Гарварду вважає, що він знайшов фрагменти інопланетної технології

31 июля 2023, 11:15

Професор Гарвардського університету Аві Леб вважає, що він міг виявити фрагменти інопланетної технології від метеорита, який упав у водах Папуа-Нової Гвінеї в 2014 році.

Леб і його команда повернули матеріали до Гарварду для аналізу. Космічне командування США може підтвердити з майже впевненістю, 99,999%, що він прибув з іншої сонячної системи. Уряд надав Лебу радіус 10 км (6,2 милі) місця, де він міг приземлитися.Їхні розрахунки дозволили скласти потенційний шлях метеора. Виявилося, що ці розрахунки проклали шлях прямо через прогнозований діапазон 10 км, який надав уряд США. Леб і його команда взяли туди човен під назвою «Срібна зірка». Корабель здійснив численні проходи вздовж і навколо проектованого шляху.