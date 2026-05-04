ШІ допоміг створити аналіз крові для виявлення 50 видів раку на ранній стадії

4 мая 2026, 9:15

Тест отримав назву Galleri і виявляє фрагменти ДНК пухлин у крові.

У дослідженні за участю 25 тисяч осіб майже кожен сотий отримав позитивний результат, при цьому у 62% випадків діагноз підтвердився.Технологія показала високу точність, оскільки понад 99% негативних результатів були правильними, а джерело раку визначалося у дев'яти з десяти випадків. При цьому три чверті виявлених пухлин не підпадають під стандартні програми скринінгу.Науковці вважають, що такий підхід може змінити діагностику і виявляти рак на ранніх стадіях, проте наголошують на необхідності додаткових досліджень.