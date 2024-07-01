1 июля 2024, 14:15

Дефіцит електроенергії в Україні буде усунено лише у 2026 році, — прогноз МВФ

Середній дефіцит електроенергії у 2024 році становитиме близько 10%. Зниження дефіциту очікується у 2025.


Оцените новость:
  • 0 оценок