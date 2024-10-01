Велика Британія - перша країна G7, яка припинить виробництво енергії на вугіллі

1 октября 2024, 8:45

Велика Британія з 2015 року поетапно відмовлялася від вугільної електроенергії, що допомогло їй скоротити викиди парникових газів більш ніж удвічі.

"Зелені" активісти назвали припинення роботи електростанції великим досягненням уряду у скороченні викидів вуглецю у Британії.

"Сьогоднішнє закриття станції Реткліфф знаменує собою кінець епохи, і вугільники можуть по праву пишатися своєю роботою, яка забезпечує енергією нашу країну вже понад 140 років. Як країна, ми в боргу перед майбутніми поколіннями",— прокоментував міністр енергетики Майкл Шенкс.



170 співробітників станції запрошені зібратися в їдальні в понеділок, де в прямому ефірі з диспетчерської буде показано момент, коли генератори станції вимикаються востаннє.