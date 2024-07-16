16 июля 2024, 13:15

Італія планує відновити ядерну енергетику в країні, - FT

Уряд Італії на чолі з Джорджією Мелоні прагне відновити в країні ядерну енергетику, щоб зменшити викиди вуглекислого газу в повітря. Останню АЕС там закрили понад 30 років тому.


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