Ризик застосування Путіним ядерної зброї найвищий від початку війни в Україні

30 сентября 2022, 10:45

Імовірність того, що президент РФ застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Однак проте шансів на розвиток такого сценарію мало.