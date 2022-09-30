Ризик застосування Путіним ядерної зброї найвищий від початку війни в Україні

Імовірність того, що президент РФ застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Однак проте шансів на розвиток такого сценарію мало.
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