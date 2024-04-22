22 апреля 2024, 13:15

У Великій Британії стартувало серійне виробництво танка Challenger 3

Очікується, що на заводі у Телфорді спорудять 148 нових танків Challenger 3. Спершу їх планували виготовити до 2027 року, однак через війну в Україні Велика Британія зможе отримати нову техніку у 2025 році.


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