GeForce NOW теперь доступен на iPad и iPhone

20 ноября 2020, 14:45

Сервис GeForce NOW был запущен на iOS Safari в бета-версии. Миллионы мобильных игроков получили возможности премиального GeForce-гейминга на смартфонах iPhone и планшетах iPad.



Подписчикам сервиса GeForce NOW необходимо зайти на страницу https://play.geforcenow.com/ с устройств под управлением iOS 14.2 или iPadOS 14.2.

Бета-версия GeForce NOW iOS Safari доступна в Северной Америке и Европе, включая Россию, через GFN.RU, партнера по GeForce NOW Alliance. В будущем она будет доступна и в других регионах альянса GeForce NOW.Вместе с замечательной командой Epic Games NVIDIA работает над версией Fortnite с сенсорным управлением, что немного отложит выход игры. Хотя в игры из библиотеки GeForce NOW лучше всего играть на мобильных устройствах с геймпадом, именно с помощью сенсорного управления более 100 миллионов игроков в Fortnite строили, сражались и прокладывали свой путь к королевской победе. Команды делают всё, чтобы скорее представить облачный стриминговый игровой процесс для Fortnite в GeForce NOW. Участники получат игру на iOS Safari уже в ближайшее время.Для GeForce NOW на iOS Safari нужен геймпад, поэтому игры, в которые можно играть только с клавиатурой и мышью, недоступны из-за аппаратных ограничений. Для получения наилучших возможностей следует использовать геймпад, рекомендованный GeForce NOW, например Razer Kishi.В нашем блоге содержится более подробная информация, а именно:качество сервиса уже улучшается и продолжит улучшаться в будущем;новинки в GeForce NOW: Watch Dogs: Legion с RTX, Among Us и Assassin’s Creed Valhalla. Совсем скоро будет доступна игра Cyberpunk 2077, также с поддержкой RTX;скоро появится поддержка для GOG. Точная дата пока не объявляется;поддержка Chrome webRTC появится на новых платформах в первом квартале следующего года;благодаря новому партнеру GeForce NOW Alliance, Zain, облачный гейминг скоро появится в Саудовской Аравии. Taiwan Mobile только что вывел из беты свой сервис GeForce NOW.