Представлена FMV-игра I Saw Black Clouds

22 января 2021, 13:15

Компания Wales Interactive представила интерактивную FMV-игру I Saw Black Clouds.

Это мрачное приключение о юной девушке по имени Кристина, которая после смерти близкого друга возвращается в свой родной город в поисках ответов и раскрывает ряд «тёмных секретов».

I Saw Black Clouds — это интерактивный психологический триллер со сверхъестественными элементами. То, как вы взаимодействуете с персонажами и какой моральный выбор делаете, повлияет на развитие истории и концовку. Ваши решения не только изменят отдельные сцены, но и могут представить совершенно другую сюжетную линию, которую можно обнаружить при нескольких прохождениях.



Игра выйдет на ПК (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в первом квартале 2021 года.

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