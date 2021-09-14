Playstation 5 – лучший подарок для фанатов

14 сентября 2021, 10:45

Компания Сони не перестает радовать поклонников своей продукции. Как только вышла приставка ПС 5, было сразу отмечено, что от предшественниц она отличается дисководом Blu-Ray 4K.

Он способен читать диски до 100 Гб.





Визуально приставка выглядит фантастично. Ее габариты – достаточно большие. Для оформления лицевой части использован гладкий глянцевый пластик. Для боковых панелей – матовый. Боковые панели можно менять. Лицевая панель оснащена дисководом и двумя USB-портами. На задней части также расположены различные разъемы.

Технические особенности PS5

Для размещения чипов памяти, APU и цепей питания использована единая плата. Ее накрывает трехсекционный радиатор. Роль термопасты выполнена жидким металлом. Компоненты устройства отличаются следующими характеристиками:

- Процессор. Основан на едином блоке APU. СРU состоит из двух чипов, в каждом – по четыре ядра. Ядра поддерживают 16 потоков.

- Видеокарта. В основе лежит архитектура RDNA 2. Чтобы обработка отражения и света была честной, задействованы блоки рейтрейсинга.

- SSD. Позволяет мгновенно загружать игры и уровни. За декоративной панелью спрятан слот М.2, предназначенный для подключения SSD с любым объемом. Размер основного накопителя – 825 Гб.



Звук в Сони Плейстейшн 5 (Sony Playstation 5) реализован с помощью отдельного чипа. Устройство выделяется режимом HDR, благодаря которому выполняется подсветка ярких зон на экране.

Контроллер и игры ПС5

Контроллер стал заметно больше, он оснащен встроенным динамиком. Инженеры полностью переработали систему вибрации. Курки отзываются в процессе игры благодаря подключенным моторчикам. К приставке возможно подключение беспроводной зарядки для геймпада, фирменной гарнитуры, видеокамеры и пульта ДУ.



Перед тем, как Playstation 5 купить, необходимо определиться с играми, которые будут запускаться на приставке. Она совместима со старыми версиями, при этом включается режим совместимости, частота снижается. Также разработаны новинки.



Чтобы PS5 купить, достаточно обратиться в интернет-магазин Game-Shop. В каталоге представлены также аксессуары и игры. В телефонном режиме можно получить консультацию специалиста. Купить Сони Плейстейшн 5 могут жители любого города в Украине, при необходимости товар будет оперативно доставлен перевозчиком.