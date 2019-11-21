Новые медиаплееры inext TV4 и 4K ultra

21 ноября 2019, 9:45

Приставки на основе Android TV версии 7.0.1+ с фирменными приложениями на борту.

Новое поколение телевизионных 4К-приставок, обеспечит вашему телевизору весь необходимый смарт функционал.

inext TV4

inext TV4 - это новая модель в линейке медиаплееров inext, созданная для комфортного просмотра онлайн видео, аудио и фото-контента в любом формате с высоким качеством звука и картинки (включая 4K UHD 2160p в 30fps) с поддержкой современного кодека H. 265 (HEVC)! Одним нажатием кнопки Вы получаете доступ к любимым Интернет-сервисам и домашней коллекции на своем большом экране.

Все актуальные и популярные приложения уже установлены:

интернет-телевидение

онлайн кинотеатры

просмотр фотографий

любимая музыка

Кроме стандартного пульта, Вы можете управлять приставкой с помощью программы на Вашем смартфоне, а так же, с помощью гироскопического пульта-мышки или стандартной компьютерной мыши.

inext 4K ultra



Медиаплеер открывает новый мир четкости изображения в разрешении 3840х2160. Подключайте невероятно быструю и удобную приставку к вашему ТВ и наслаждайтесь безграничностью онлайн-развлечений с Play Market или других ресурсов: кинофильмы телевидение онлайн социальные сети и видеозвонки игры inext 4K ultra невероятно удобен в управлении - подключайте USB- или Wi-Fi-мышь / клавиатуру. Пользуйтесь Интернет-серфингом в браузерах - FireFox, Chrome, Opera. С помощью DLNA запускайте кинофильмы с вашего ПК на телевизор беспроводным способом.

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