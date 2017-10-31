ROMSAT и iNeXT объединяют усилия

31 октября 2017, 13:15

На конференции УКОС 2017, которая проходила в Буковеле, представители компаний РОМСАТ и iNeXT заявили об объединении усилий в мультимедийном направлении.



Так, разработчик медиаплееров iNeXT интегрируется в группу компаний РОМСАТ для создания инновационных устройств в сфере ОТТ и IPTV телевидения.

«Сет-топ боксы всегда были нашим сильным направлением. Мы с них начинали более 20 лет назад и успешно продолжаем развивать этот бизнес сегодня. Синергия с iNeXT – это логический шаг в нашем развитии. РОМСАТ сможет напрямую влиять на конечный продукт, делая его максимально востребованным у потребителей» — сказал Андрей Дудко, руководитель отдела маркетинга РОМСАТ.Компетенции РОМСАТ расширятся задачами по выведению на рынок новых устройств, поддержкой В2В-клиентов и формированием дилерской сети. Разработка программного обеспечения будет вестись совместно с центром R&D iNeXT. Обслуживание и поддержка всех конечных клиентов продолжится без изменений и перерыва."iNeXT iNeXT в Украине с 2011 года и за это время нам удалось закрепиться в ТОП-3 лучших медиаплееров. Верю, что объединение усилий с РОМСАТ позволит нам в скором времени занять лидирующую позицию в этом сегменте. Доступные решения от РОМСАТ становятся лучшими. Лучшие решения от iNeXT становятся доступнее", - отметил технический директор iNeXT Денис Олейник.