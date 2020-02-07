inext стали партнёром Muvi

7 февраля 2020, 7:30

Muvi - это управляемая OTT-платформа потокового видео корпоративного уровня.

Она позволяет владельцам видеоконтента запускать собственные мультиэкранные службы потокового видео, такие как Netflix в один клик.

Muvi транслирует контент на десятках всевозможных устройствах с разными операционными системами: iOS, Android, Roku, Fire TV, Apple TV, tvOS и Android TV, а также легко запускается во всех известных веб-браузерах.

Всё благодаря мощной ИТ-инфраструктуре (серверы и CDN) платформы, а также онлайн плееру, DRM, который одобрен Studio, и веб-сайту приложения для мобильных устройств и ТВ.

Денис Олійник, СТО inext - Romsat.ua Денис Олейник, СТО inext: “Партнёрство с платформой Muvi позволит inext серьезно расширить рынки присутствия и увеличить охват стратегических партнеров, а Muvi, в свою очередь, снизить порог входа и сократить TTM для своих корпоративных клиентов. Мы настроены на долгосрочное и продуктивное сотрудничество”.

Безупречная потоковая передача для оптимального взаимодействия с пользователем:

- потоковое видео

- видео по запросу

- потоковое аудио

- прямые трансляции

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