inext стали партнёром Muvi

Muvi - это управляемая OTT-платформа потокового видео корпоративного уровня.
Она позволяет владельцам видеоконтента запускать собственные мультиэкранные службы потокового видео, такие как Netflix в один клик.
Muvi транслирует контент на десятках всевозможных устройствах с разными операционными системами: iOS, Android, Roku, Fire TV, Apple TV, tvOS и Android TV, а также легко запускается во всех известных веб-браузерах.
Всё благодаря мощной ИТ-инфраструктуре (серверы и CDN) платформы, а также онлайн плееру, DRM, который одобрен Studio, и веб-сайту приложения для мобильных устройств и ТВ.
Денис Олійник, СТО inext - Romsat.ua Денис Олейник, СТО inext: “Партнёрство с платформой Muvi позволит inext серьезно расширить рынки присутствия и увеличить охват стратегических партнеров, а Muvi, в свою очередь, снизить порог входа и сократить TTM для своих корпоративных клиентов. Мы настроены на долгосрочное и продуктивное сотрудничество”.
Безупречная потоковая передача для оптимального взаимодействия с пользователем:
- потоковое видео
- видео по запросу
- потоковое аудио
- прямые трансляции
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