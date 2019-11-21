inext стал партнером androme.tv

Androme.tv - платформа телевидения для операторов телерадиовещания и интернет сервис провайдеров - всестороннее гибридное решение OTT / DVB / IPTV.
Мы познакомились со специалистами по androme.tv еще в прошлом году. Они разрабатывают действительно мощные инструменты для ТВ-сферы по всему миру, - комментирует Денис Олейник, СТО inext. - Верим, что объединив усилия, мы сделаем полезный продукт для украинских телеком-операторов. На ТВ-сервисе уже работают известные компании, такие как NOWO и Melita.
Как работает androme.tv?
Какие возможности дает androme.tv?
Прямая трансляция, повтор, запуск, NPVR, локальные записи, fVOD, sVOD, tVOD, aVOD Система рекомендаций, расписание записей (повторного) планирования, система рекламы и CMS.
Предварительно интегрированный с несколькими сторонними системами CDN / Trancoding / DRM / CAS
Клиенты с исключительным UX, доступным для STB (RDK / Android TV / Android TV Operator Tier / tvOS), интернет, Android, iOS и интегрированной поддержкой для Chromecast, AirPlay и Google Home
Очень быстрый выход на рынок!
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