Медиаплеер inext TV4 MEGOGO

10 марта 2020, 15:45

Команда inext разработала новую модель приставки для видеосервиса MEGOGO с поддержкой 4К.

Новинка поможет конечному пользователю сделать Smart-TV из обычного телевизора.

Модель разработана на базе четырехъядерного процессора Allwinner H3 (ARM Cortex-A7) с рабочей частотой 1,2 ГГц. Новинка получила объем оперативной памяти RAM 1 Гб (DDR3), объем же встроенной памяти - 8 Гб. Есть поддержка 4K UHD H.265 (2160p) 30 FPS max с кодеком H.265. с помощью HDMI-выхода (V 1.4). Медиаплеер получил также два USB-порта (2.0), сетевой LAN-порт (100 Мб/сек) и модуль Wi-Fi b/g/n/2.4GHz.

Интерфейсы MEGOGO Box

Денис Олейник, СТО inext: "У нас уже есть положительный опыт работы с командой MEGOGO. Первый совместный проект был реализован еще в 2013. Спустя шесть лет мы продолжили сотрудничество и в текущей задаче нам нужно было помочь MEGOGO достучаться до пользователей, у которых есть интернет, но нет Smart-TV. Наша команда сделала интеграцию ПО Megogo и Android TV на базе модели inext TV4, провела кастомизацию и брендинг (ПО, устройство, коробка).

MEGOGO — крупнейший в Восточной Европе видеосервис для просмотра онлайн видео и ТВ. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 40 млн. уникальных пользователей в странах СНГ. Каталог ресурса — более 77 000 единиц видео, из которых свыше 5000 единиц художественных фильмов и сериалов, более 1500 мультфильмов, порядка 45 000 телевизионных шоу, концертов и музыкального видео, а также более 20 000 новостных программ.