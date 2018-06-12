LG И MEGOGO представили новый TV-сервис

12 июня 2018, 14:15

Один из ведущих в мире производителей бытовой техники и hi-tech товаров компания LG и международный видеосервис MEGOGO объявили о запуске нового совместного проекта в Украине – LG ПЛЮС КАНАЛЫ.

Владельцы LG Smart TV получили новый опыт просмотра телеканалов. Больше нет необходимости подключать кабель и настраивать оборудование, достаточно подключить телевизор к интернету и запустить приложение. А в следующий раз при включении телевизора приложение будет стартовать автоматически на выбранном ранее канале.

LG ПЛЮС КАНАЛЫ - проект уникальный и создан разработчиками MEGOGO специально для умных телевизоров LG на базе webOS. Приложение работает на платформе видеосервиса, поэтому если у пользователя уже есть подписка MEGOGO, то ему необходимо просто авторизоваться в LG ПЛЮС КАНАЛЫ. При этом всем новым пользователям видеосервиса подписка Кино и ТВ «Максимальная» предоставляется в подарок на 3 месяца.

Пользуясь новым сервисом, владельцы смарт-телевизоров получили доступ к широкому выбору телевизионных каналов, в ТВ-медиатеке MEGOGO их более 180, а это - топовые национальные, популярные международные, локальные и тематические, а также интерактивные киноканалы MEGOGO. Кроме того, 10 фильмовых интерактивных каналов можно свободно просматривать всегда, независимо от того, оформлена ли подписка на видеосервис.

Отметим, приложение LG ПЛЮС КАНАЛЫ выделяется удобным интерфейсом, интуитивной навигацией и полезным функционалом, который позволяет управлять каналами, формировать список избранных каналов, проверять программу (EPG) и предоставляет возможность смотреть программы и ТВ шоу, или любой другой ТВ контент в записи, так как видео хранится в архиве на протяжении 7 дней после его выхода в эфир.

«Сервис LG ПЛЮС КАНАЛЫ – это абсолютно новый способ взаимодействия с «умным» телевизором, предоставляющий нашим пользователям «бесшовное» и комфортное телесмотрение. Сервис содержит не только традиционные ТВ-каналы, но и жанровые фильмовые каналы, которые не оставят равнодушными взыскательных пользователей. Разработка и запуск сервиса в партнерстве с MEGOGO – это существенный этап в эволюции Smart TV технологии от LG», – комментирует Кевин Парк, директор Smart TV направления в компании LG Electronics.