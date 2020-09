ZTE представила приставки 4K AI Soundbar и 4K STB с поддержкой AV1

29 сентября 2020, 12:15

ZTE Corporation представила звуковую панель 4K AI Soundbar STB S300 для дальней зоны и две телеприставки (STB) нового поколения, ZXV10 B836CT и ZXV10 B866V2-H на онлайн-выставке Международной конвенции телерадиовещания (IBC) 2020.Интеграция интеллектуального саундбара и телевизионной приставки (STB) от ZTE предоставляет операторам совершенно новуюмультиэкосистемную платформу, предлагая потребителям незаменимое устройство.Благодаря встроенному массиву из четырёх микрофонов звуковая панель 4K AI Soundbar STB S300 отличается превосходным шумоподавлением и улавливанием звука. Он способен уловить каждую голосовую команду от пользователей в шумной среде, а встроенная система голосового поиска дальнего радиуса действия четко понимает голосовые команды пользователей и незамедлительно реагирует на них. Легкость во взаимодействии человека с машиной и функция активации голосом без помощи рук обеспечивает захватывающее взаимодействие с пользователем. Новая мультиэкосистемная платформа делает это устройство незаменимым для потребителей.Кроме того, приставка 4K AI Soundbar, оснащенная новейшей операционной системой, полностью поддерживает экосистему ATV (Android TV) с доступом к большому числу приложений и медиаресурсов, тем самым предоставляя операторам среду с полным спектром сервисов, в том числе для поддержки сервисов OTT (Over The Top).Эта звуковая панель 4K AI Soundbar является идеальным устройством для умного дома, она обладает качественными аудио- и видеоинтерфейсами и поддерживает формат Full-HDR. Подключаясь через Bluetooth и Wi-Fi, она может получить доступ к различным умным бытовым приборам, предоставляя пользователям опыт умного дома.STB также отличается минималистским стилем и элегантным обтекаемым дизайном, который соответствует современному домашнему стилю.Кроме того, как новейшие домашние мультимедийные терминалы ZTE, две телевизионные приставки (STB) нового поколения, ZXV10 B836CT и ZXV10 B866V2-H, нацелены на рынок гибридного кабельного / DTT телевидения, а также рынок IPTV / OTT. Представленные приставки отличаются высокой производительностью, широким спектром услуг и премиальным опытом. Это позволяет операторам внедрять новые сервисы и повышать лояльность клиентов.ZXV10 B836CT и ZXV10 B866V2-H на базе Android TV могут предлагать контент от большого числа поставщиков контента. Благодаря новейшему чипсету и четырехъядерной архитектуре ARM Cortex-A55 оба продукта обладают впечатляющей производительностью, гарантирующей удобство работы для пользователей.ZTE одна из первых внедрила Alliance for Open Media Video 1 (AV1), передовую технологию видеокодеков от Alliance for Open Media (AOM), для своих STB нового поколения, обеспечивающую лучшее качество изображения.Приставки нового поколения от ZTE также помогут операторам активно внедрять использование контента AV1 и повышать удовлетворенность клиентов, обеспечивая беспроблемный и непревзойденный просмотр.В сотрудничестве с основными поставщиками систем цифрового шифрования (CAS / DRM) ZTE применила комплексное решение для шифрования в двух STB для эффективной защиты авторских прав операторов на контент.Благодаря минималистичному и ультратонкому внешнему виду, дизайн двух приставок получил премию iF Design Award 2019 в Германии.Как ведущий мировой поставщик домашних мультимедийных терминалов, ZTE уделяет большое внимание разработке и внедрению новых продуктов. На сегодняшний день приставки ZTE установлены более чем на 120 проектах в более чем 45 странах.ZTE развивает сотрудничество с операторами по всему миру в области новых продуктов, тем самым создавая высококачественные домашние терминалы и способствуя развитию индустрии умного дома.Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня. ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.