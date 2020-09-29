ZTE представила приставки 4K AI Soundbar и 4K STB с поддержкой AV1

ZTE Corporation представила звуковую панель 4K AI Soundbar STB S300 для дальней зоны и две телеприставки (STB) нового поколения, ZXV10 B836CT и ZXV10 B866V2-H на онлайн-выставке Международной конвенции телерадиовещания (IBC) 2020.
Интеграция интеллектуального саундбара и телевизионной приставки (STB) от ZTE предоставляет операторам совершенно новую мультиэкосистемную платформу, предлагая потребителям незаменимое устройство.
Благодаря встроенному массиву из четырёх микрофонов звуковая панель 4K AI Soundbar STB S300 отличается превосходным шумоподавлением и улавливанием звука. Он способен уловить каждую голосовую команду от пользователей в шумной среде, а встроенная система голосового поиска дальнего радиуса действия четко понимает голосовые команды пользователей и незамедлительно реагирует на них. Легкость во взаимодействии человека с машиной и функция активации голосом без помощи рук обеспечивает захватывающее взаимодействие с пользователем. Новая мультиэкосистемная платформа делает это устройство незаменимым для потребителей.
Кроме того, приставка 4K AI Soundbar, оснащенная новейшей операционной системой, полностью поддерживает экосистему ATV (Android TV) с доступом к большому числу приложений и медиаресурсов, тем самым предоставляя операторам среду с полным спектром сервисов, в том числе для поддержки сервисов OTT (Over The Top).
Эта звуковая панель 4K AI Soundbar является идеальным устройством для умного дома, она обладает качественными аудио- и видеоинтерфейсами и поддерживает формат Full-HDR. Подключаясь через Bluetooth и Wi-Fi, она может получить доступ к различным умным бытовым приборам, предоставляя пользователям опыт умного дома.
STB также отличается минималистским стилем и элегантным обтекаемым дизайном, который соответствует современному домашнему стилю.
Кроме того, как новейшие домашние мультимедийные терминалы ZTE, две телевизионные приставки (STB) нового поколения, ZXV10 B836CT и ZXV10 B866V2-H, нацелены на рынок гибридного кабельного / DTT телевидения, а также рынок IPTV / OTT. Представленные приставки отличаются высокой производительностью, широким спектром услуг и премиальным опытом. Это позволяет операторам внедрять новые сервисы и повышать лояльность клиентов.
ZXV10 B836CT и ZXV10 B866V2-H на базе Android TV могут предлагать контент от большого числа поставщиков контента. Благодаря новейшему чипсету и четырехъядерной архитектуре ARM Cortex-A55 оба продукта обладают впечатляющей производительностью, гарантирующей удобство работы для пользователей.
ZTE одна из первых внедрила Alliance for Open Media Video 1 (AV1), передовую технологию видеокодеков от Alliance for Open Media (AOM), для своих STB нового поколения, обеспечивающую лучшее качество изображения.
Приставки нового поколения от ZTE также помогут операторам активно внедрять использование контента AV1 и повышать удовлетворенность клиентов, обеспечивая беспроблемный и непревзойденный просмотр.
В сотрудничестве с основными поставщиками систем цифрового шифрования (CAS / DRM) ZTE применила комплексное решение для шифрования в двух STB для эффективной защиты авторских прав операторов на контент.
Благодаря минималистичному и ультратонкому внешнему виду, дизайн двух приставок получил премию iF Design Award 2019 в Германии.
Как ведущий мировой поставщик домашних мультимедийных терминалов, ZTE уделяет большое внимание разработке и внедрению новых продуктов. На сегодняшний день приставки ZTE установлены более чем на 120 проектах в более чем 45 странах.
ZTE развивает сотрудничество с операторами по всему миру в области новых продуктов, тем самым создавая высококачественные домашние терминалы и способствуя развитию индустрии умного дома.
Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня. ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 17:46
iPhone 12 получит аккумулятор меньшей емкости, чем в iPhone 11
- Софт | Сегодня, 16:15
Panasonic выпустил новую версию бесплатного ПО для PTZ-камер EasyIP Plus
- Железо | Сегодня, 15:45
Модули расширения емкости для NAS и компьютеров с подключением mini SAS от QNAP
- Технологии | Сегодня, 15:15
Революционный самолет Celera 500L
- Железо | Сегодня, 14:45
Новая игровая гарнитура A4 Bloody J527
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Аэропорту в Днепре - быть
- Технологии | Сегодня, 13:45
В США испытали двигатели украинского-американской космической ракеты Alpha
- Гаджеты | Сегодня, 13:44
Фотоловушки для съемки диких животных и охраны лесных угодий
- Интернет | Сегодня, 13:15
Razer анонсирует виртуальное мероприятие RazerCon
Последние материалы
- Аналитика | Сегодня, 8:17
YADEA G5 и YADEA S-Like - новые мощные электроскутеры официально в Украине
- Аналитика | Вчера, 10:29
Самое интересное за неделю. Выпуск №31 - Фокстрот предлагает скидки до 75% и новые технологии в Apple Watch Series 6
- Обзоры | 21 сентября, 7:23
Cablexpert T-WT-01: проверит на целостность
- Аналитика | 20 сентября, 18:51
Самое интересное за неделю. Выпуск №31 - что представляет собой премиум ULED от HISENSE
- Аналитика | 20 сентября, 9:13
Антисептические средства Colorway: какие решения предлагает производитель!
- Обзоры | 19 сентября, 12:17
Cablexpert AC-6-001-100M - специально для сигнализаций
- Аналитика | 13 сентября, 21:26
Самое интересное за неделю. Выпуск №30 - один из первых обзоров iPhone 12
- Обзоры | 7 сентября, 16:40
Maxxter MX-AVR-S500-01 - недорогой стабилизатор для маломощных систем
- Аналитика | 7 сентября, 5:33
Самое интересное за неделю. Выпуск №29 - как выбрать оптимальный планшет для школьника и характеристики Nokia 3.4
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 9:15
Тенденции на украинском и мировом IT-рынках: до минус 8% в этом году 5.00
- Бизнес | 25 сентября, 10:15
iPhone 12 и собственная экосистема увеличат стоимость акций Apple 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 17:46
iPhone 12 получит аккумулятор меньшей емкости, чем в iPhone 11 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:44
Фотоловушки для съемки диких животных и охраны лесных угодий 5.00
- Интернет | Вчера, 14:54
Секреты успешного лендинга: что такое сайты-одностраничники 5.00
- Гаджеты | 25 сентября, 11:45
Смартфоны ОРРО Reno4 серии появятся в Украине 5.00
- Софт | Сегодня, 16:15
Panasonic выпустил новую версию бесплатного ПО для PTZ-камер EasyIP Plus 0.00
- Железо | Сегодня, 15:45
Модули расширения емкости для NAS и компьютеров с подключением mini SAS от QNAP 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:15
Революционный самолет Celera 500L 0.00