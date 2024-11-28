Zoom стає AI-компанією після ребрендингу

Відомо, що основним продуктом компанії стане ШІ-помічник Zoom AI Companion, який узагальнюватиме зміст зустрічей.
Також він готуватиме відповіді електронною поштою і виконувати інші завдання.
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