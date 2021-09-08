Bose выпустила саундбар Smart Soundbar 900 с поддержкой Dolby Atmos за $899

8 сентября 2021, 9:45

Компания Bose выпустила новый саундбар для телевизоров, который получил название Smart Soundbar 900. Новинка призвана составить конкуренцию устройствам Sonos и Sony, которые доминируют на рынке звуковых панелей. Стоит отметить, что Smart Soundbar 900 стал первым устройством Bose с поддержкой Dolby Atmos.

Пользователи могут подключить новинку к другим беспроводным колонкам Bose, чтобы бы получить более мощный и объёмный звук. Музыка может транслироваться на Smart Soundbar 900 через AirPlay 2, Bluetooth или Wi-Fi с помощью приложения Bose. Кроме того, звук с телевизора может передаваться через оптический кабель, HDMI или eARC. Smart Soundbar 900 поддерживает голосовых помощников Amazon Alexa и Google Ассистент.

Сенсорные элементы управления устройством располагаются на стеклянной панели, которая находится над металлической решёткой, опоясывающей колонку. Размеры Bose Smart Soundbar 900 примерно равны 104 × 102 × 5,8 см. Саундбар уже доступен для предзаказа в чёрном и белом цветах. Устройство поступит в свободную продажу 23 сентября по цене $899.

(С) 3dnews