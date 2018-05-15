Стартовали продажи саундбаров LG 2018 года

15 мая 2018, 11:15

Компания LG Electronics презентует на украинском рынке новые саундбары, а именно модели SK5, SK8 и SK9Y.

Удобные настройки, современный дизайн и звук высокой точности – отличительные характеристики аудиосистем LG 2018 года.



Новые аудиосистемы появятся на украинском рынке 18 мая. Модели 2018 года поддерживают звучание Hi-Res Audio и воспроизводят цифровые файлы в форматах высокого качества, таких как FLAC, WAV и OGG. Также новые саундбары LG укомплектованы беспроводным сабвуфером с высокой мощностью для проигрывания четких и глубоких басов. Стильный дизайн новой линейки звуковых панелей гармонично сочетается с телевизорами и прекрасно дополнит любой интерьер.



Новые модели саундбаров от LG поддерживают функцию адаптивной настройки звука Adaptive Sound Control, что позволяет улучшить качество воспроизведения голоса. Благодаря этой функции система анализирует уровень громкости голоса в режиме реального времени и уменьшает мощность басов для более чистого звучания.



Модели SK9Y и SK8 оснащены технологией Dolby Atmos® для создания объемного звучания. С помощью технологии звуковые объекты можно размещать в трехмерном пространстве, включая область над головой пользователя, чтобы достичь эффекта полного погружения в звучание. Также SK9Y и SK8 поддерживают функцию виртуального помощника Google Assistant, что позволяет управлять настройками и работой устройств с помощью голосовых команд при условии, что пользователь выбрал правильную языковую настройку. Модель SK5 поддерживает 2.1-канальный звук и формат окружающего звука DTS Virtual:X. Благодаря этому зритель может максимально погрузиться в атмосферу происходящего на экране во время просмотра спортивных матчей и динамических фильмов.



Саундбар LG SK9Y поддерживает технологию 4K Pass-through для воспроизведения 4К-звука и 4К-изображения на телевизоры без потери качества. Модель SK8 оснащена встроенной функцией Chromecast, что позволяет транслировать музыку через саундбар беспроводным способом c помощью таких программ, как Google Play Music. Модели LG SK9Y и SK8 подключаются через Wi-Fi и Bluetooth, а SK5 – через выход HDMI и Bluetooth.



В 2017 году компании LG Electronics и Meridian Audio подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого – поддержка и внедрение инновационных акустических решений при разработке техники LG. Так, модель саундбара SK10Y, появившаяся на глобальном рынке, поддерживает технологию High Elevation от Meridian, которая обеспечивает четкость воспроизведения музыки и голоса.



Саундбары SK5, SK8 и SK9Y от LG будут доступны в розничных сетях «Эльдорадо», «Фокстрот», «Эпицентр», а также в ведущих онлайн-магазинах Украины. Рекомендованная стоимость саундбаров от производителя: SK5 – 9499 грн; SK8 – 15 999 грн; SK9Y – 22 999 грн.

