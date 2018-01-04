Samsung представит настенный саундбар на международной выставке CES 2018

4 января 2018, 10:15

Samsung Electronics подтвердила анонс премиального настенного саундбара NW700 Sound+, который состоится на международной выставке CES 2018.

NW700 Sound+ станет преемником модели MS650 Sound+, отмеченной многими наградами. Вдобавок саундбар получит ряд функций для улучшения звучания: подавление искажений, широкополосные динамики для воспроизведения высоких частот и управление несколькими источниками звука одновременно. Технологии разработали специалисты студии Samsung Audio Lab, которая расположена в калифорнийском городе Валенсия.





Саундбар NW700 Sound+ отличается изящным внешним видом и тонкой конструкцией, которая идеально подходит для настенной установки под ультратонкими телевизорами Samsung. Панель толщиной 53,5 миллиметра на 41% тоньше предыдущей модели. Саундбар отлично сочетается с телевизорами на стене и позволяет пользователям достичь гармонии в интерьере. Монолитный саундбар использует три канала и технологию компактного воспроизведения. Эти особенности гарантируют динамичный звук и отличные впечатления от прослушивания. Корпус саундбара также получил встроенный сабвуфер для сохранения целостности интерьера без использования отдельных динамиков.



Эксперты регулярно отмечали NW700 Sound+ и предыдущие модели саундбаров за мощный бас, сплочённый звук и впечатляющую чёткость звучания. Технологию устранения искажений также признали за эффективную синхронизацию драйверов внутри саундбара для достижения высокого качества воспроизведения. Технология автоматически предсказывает возможное искажение в конце движения динамика и вносит необходимые коррективы для предотвращения подобной ситуации. В итоге саундбар выдаёт басистый звук без искажений.



NW700 Sound+ поддерживает три режима воспроизведения: стандартный (Standard Mode), режим объёмного звучания (Surround Mode) для расширения диапазона воспроизведения и смарт-режим (Smart Mode), который автоматически регулирует громкость и интенсивность эффекта объёма.

