Samsung поделилась планами на Интернет вещей

12 января 2018, 9:45

Компания Samsung Electronics поделилась своим видением и дальнейшими планами относительно концепции Интернет вещей на выставке потребительскойэлектроники CES 2018.На пресс-конференции Samsung продемонстрировала уникальную возможность использования подключенных устройств Samsung для дома, на работе и в пути. Компания планирует подключить все устройства к экосистеме IoT уже к 2020 году. Кроме того, компания объявила о намерении в дальнейшем подключать устройства к IoT с помощью открытой, согласованной и интеллектуальной платформы.Философия Samsung в сфере IoT основана на открытых инновациях, что делает доступным Интернет вещей для большего количества потребителей. Искусственный интеллект сделает опыт каждого пользователя уникальным. Создание комплексной экосистемы IoT – задача, которую необходимо решить в ближайшем будущем. Благодаря широкому ассортименту продукции, включающему телевизоры, бытовую технику и смартфоны, а также активной позиции Samsung в содействии распространения мобильной связи пятого поколения (5G), у компании есть все возможности создать открытую экосистему IoT на базе SmartThings.Samsung, в сотрудничестве с такими партнерами как Open Connectivity Foundation (OCF), стремится установить общие отраслевые стандарты. OCF является крупнейшей организацией по стандартизации IoT в мире, а чип Samsung ARTIK, кондиционер и холодильник Family Hub уже одобрены ассоциацией по критериям совместимости, необходимым для подключения к IoT.Весной 2018 года Samsung собирается объединить свои приложения IoT, в том числе Samsung Connect, Smart Home, Smart View и другие, в единое приложениеSmartThings с целью подключения и управления любым устройством непосредственно со смартфона, телевизора или из автомобиля с помощью приложения Smart Things. Кроме того, компания объявила о своем намерении подключить платформу HARMAN Ignite к облачному сервису SmartThings, таким образом, предоставляя возможность использовать IoT не только в пределах «умного» дома, но и в машине. Неотъемлемой частью философии Samsung является стремление оснастить все устройства компании «умными» функциями. С помощью таких приложений как Bixby, Samsung внедряет функции персонализированного искусственного интеллекта в большое количество устройств. В 2018 году отдельные модели Samsung Smart TV, а также новые холодильники Family Hub будут оснащены функцией голосового управления Bixby, что облегчит выполнение повседневных задач. Поскольку для повышения эффективности связи между устройствами требуется повышенная безопасность, компания Samsung объявила о внедрении безопасной технологии Samsung Knox в свои подключенные устройства, в том числе в телевизоры Smart TV и дисплеи Smart Signages, а также в «умные» мобильные устройства и бытовую технику. Технология Knox включает в себя аппаратную систему безопасности и систему обновлений прошивки с целью обеспечения непрерывной надежной защиты устройств.Компания Samsung подчеркнула свое стремление инвестировать в прорывные технологии. В 2017 году компания потратила более 14 миллиардов долларов на научные исследования и разработки (R&D), а также увеличила объем своих инвестиций за счет вливаний в Samsung NEXT – компании, созданной для поддержки технологических стартапов, с помощью которой Samsung намерена ускорить свою дальнейшую трансформацию в производителя не только техники, но и ПО. Samsung создала Исследовательский центр искусственного интеллекта в рамках своего нового подразделения Samsung Research. Центр искусственного интеллекта, в состав которого на 2018 год входят четыре лаборатории в Торонто, Монреале, Кембридже (Великобритания) и в России, будет сотрудничать с текущими проектами Samsung в Корее и Кремниевой долине, а также с проектами Samsung на рынке слияний и поглощений с целью дальнейшей реализации своих планов по внедрению искусственного интеллекта.Новая продукция и услуги, представленные на CES 2018, наглядно демонстрируют достижения компании в области применения технологий IoT.• Дом: Начиная с этого года, платформа Samsung Smart TV объединит разные устройства и обеспечит легкую авторизацию пользователей. Новые холодильники Family Hub получили широкий ряд интеллектуальных функций, таких как синхронизация процессов хранения и приготовления пищи, обмен информацией между членами семьи и организация совместных дел. Телевизоры Samsung Smart TV и холодильники Family Hub поддерживают систему голосового управления Bixby. Интеллектуальный помощник Bixby расширяет доступ телевизоров к приложениям, позволяет легко находить фильмы по жанрам и именам актеров, а также отображать личные фотографии. Холодильники Family Hub с помощью Bixby смогут распознавать индивидуальные голоса членов семьи, предоставляя каждому из них персонализированную информацию, подобранную на основе его личных предпочтений, такую как новости, сводки погоды и запланированные в календаре события. Samsung Smart TV и холодильники Family Hub будут подключены к облачному сервису SmartThings Cloud, выполняющему роль интеллектуальной панели управления устройствами.• Офис: Samsung кардинально меняет представление о традиционном офисе за счет внедрения гибких решений, которые отвечают любым потребностям современной бизнес-аудитории. Уникальный ноутбук с сенсорным экраном Samsung Notebook 9 Pen предназначен для людей, работающих не только из офиса. 55-дюймовый интерактивный цифровой флипчарт Samsung Flip упрощает командную работу во время совещаний, за счет возможности свободного подключения устройств участников группы к электронной доске. Оперативно передавать информацию на флипчарт и выводить ее на экран могут сразу до четырех участников группы, причем работать с сенсорным дисплеем можно при помощи пальцев или двусторонних ручек.• Мобильность: Samsung содействует развитию мобильных сетей 5G, внедрение которых ознаменует новый этап развития подключенного мира. Samsung сотрудничает с операторами беспроводной связи и поставщиками услуг широкополосного доступа с целью провести пилотный запуск 5G-сетей, которые передают данные в 100 раз быстрее, чем 4G LTE. Подключение сетей 5G способствует более комфортному процессу вождения. Создание цифрового салона Samsung Digital Cockpit демонстрирует, как автомобили будучи подключенными к другим устройствам, станут частью экосистемы IoT. Новый дизайн приборной панели, наряду с приложением Bixby, позволит водителям легко управлять автомобилем, а также подключенными к нему домашними устройствами с помощью голосовых, сенсорных, жестовых и контекстных команд. Пассажиры смогут наслаждаться в пути онлайн фильмами в высоком качестве и без задержек. Первый в отрасли блок управления Telematics Control Unit (TCU) с поддержкой 5G сможет быстрее загружать и передавать информацию, а также обеспечит связь автомобиля со всеми устройствами, создавая тем самым основу для более комфортного автономного управления автомобилем.