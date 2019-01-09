Samsung демонстрирует будущее "сетевого образа жизни" на выставке CES 2019

9 января 2019, 9:45

Samsung продемонстрировала то, каким образом инвестиции компании и ее лидирующие позиции в области искусственного интеллекта, Интернета вещей и технологий 5-го поколения будут основой для развития концепции «сетевого образа жизни» – Connected Living.

Кроме того, компания представила свои будущие платформы робототехники на базе искусственного интеллекта, которые могут использоваться для решения повседневных задач, например, помогать пожилым людям самостоятельно выполнять медицинские процедуры и контролировать состояние своего здоровья.



«В 2019 году Samsung Electronics отмечает свое пятидесятилетие, и на протяжении этих лет мы остаемся приверженцами повсеместного создания значимых инноваций для потребителей, – говорит Хён Сок Ким (HS Kim), президент и глава подразделения потребительской электроники Samsung Electronics. – В 2019 году мы переходим на новый уровень и используем наши лидирующие позиции в отрасли для того, чтобы реализовать нашу концепцию «Сетевого образа жизни».



В основе предлагаемой Samsung философии «Сетевого образа жизни» лежит концепция так называемого «Интеллекта вещей» – когда технологии Интернета вещей, сетей 5G и искусственного интеллекта работают вместе на самых различных устройствах, позволяя создавать комплексный пользовательский опыт. На своей пресс-конференции сегодня на выставке CES в Лас-Вегасе компания объяснила, как достижения в области этих базовых технологиях помогают ей внедрять инновации в масштабах всего продуктового портфолио.



С момента унификации приложения SmartThings и запуска облака SmartThings Cloud, экосистема SmartThings значительно выросла. Количество зарегистрированных пользователей SmartThings увеличилось на 220%, а число установленных приложений выросло на 61%. Количество партнеров экосистемы тоже увеличилось – на 44%. Сегодня потребители могут работать с экосистемой SmartThings с помощью устройств от ведущих мировых брендов, таких как Amazon, Google, Bose, Sylvania и Plume.



Samsung использовала свои лидирующие позиции в телекоммуникационной отрасли, чтобы добиться значительных успехов в развитии сетей 5G и сделать эту технологию реальностью для пользователей. Samsung является крупнейшим владельцем патентов в ETSI[1], и по состоянию на ноябрь 2018 года зарегистрировала более 2000 важных патентов в области сетей 5G. Samsung – первая в мире компания, получившая разрешение от Федеральной комиссии по связи в США (FCC) на использование своего коммерческого оборудования для сетей 5G. Технологии и оборудование компании используются для коммерциализации домашних и мобильных сетей 5G крупнейшими операторами в США и в Корее, при этом в настоящее время проводятся дополнительные испытания новых сетей в Европе и Азии. Samsung также активно работает над тем, чтобы сделать сеть 5G доступной для пользователей и намерена представить смартфон с поддержкой 5G в первой половине 2019 года.



Samsung считает, что наибольшая польза от искусственного интеллекта достигается за счет демократизации и распространения решений на его базе. Для этого компания открыла семь глобальных центров, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта, и внедряет эти уникальные инновации в свои продукты и сервисы. А чтобы Samsung имела доступ к самым лучшим и продвинутым решениям в этой области, подразделение Samsung NEXT и Центр стратегий и инноваций Samsung Strategy and Innovation Center (SSIC) за минувшие пять лет инвестировали свои средства в более 20 стартапов, занимающихся искусственным интеллектом.



Платформа Bixby создавалась как более удобный и «умный» способ для управления смартфоном Galaxy. Сегодня она превращается в масштабируемую открытую платформу на базе искусственного интеллекта, которая будет поддерживать все больше и больше новых устройств. Компания объявила о том, что интеллект Bixby теперь будет встроен в новые QLED и премиальные телевизоры 2019 модельного года, в «умную» бытовую технику – например, в холодильники, стиральные машины, а также в кондиционеры, мобильные устройства, акустические системы с искусственным интеллектом и в другие продукты. Более того, Bixby будет использоваться в цифровом салоне новых автомобилей (в платформе Digital Cockpit) и в платформах робототехники.



Компании Uber, Ticketmaster и другие используют Bixby, чтобы сделать свои сервисы более интеллектуальными. Сегодня Samsung объявила о том, что приложение iHeartRadio стало новым партнером компании. И Bixby будет продолжать развиваться по мере присоединения к экосистеме новых партнеров, таких как Google.



Samsung также рассказала о своих базовых принципах в области искусственного интеллекта: справедливости (Fairness), подотчетности (Accountability) и прозрачности (Transparency).



Samsung также представила ряд инноваций, которые призваны оптимизировать и упростить выполнение повседневных задач и предлагают еще более персонализированный, уникальный опыт для каждого пользователя, причем в том виде, в каком это способна сделать только Samsung.