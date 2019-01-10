Samsung представляет новое поколение холодильников Family Hub на CES 2019

10 января 2019, 9:45

Компания Samsung Electronics Co., Ltd. продолжает внедрять инновации и трансформировать традиционные представления о холодильниках и представляет обновленную линейку Family Hub.

Эти устройства формируют новые стандарты «сетевого образа жизни», становятся центром «умного» дома, объединяя всех членов семьи на кухне.



Холодильник Family Hub позволяет легко и удобно подключиться ко всем устройствам в доме, освобождая пользователей от рутинных задач и помогая им уделять больше времени тем вещам, которые являются для них самыми важными.



Благодаря новому экрану Family Board, который предоставляет персонализированные возможности для всех членов семьи, холодильник Family Hub помогает сделать общение еще удобнее, упростить процесс управления запасами продуктов и приготовления пищи и оценить все преимущества «сетевого образа жизни» в условиях современного динамичного мира.



«Когда мы впервые представили холодильник Family Hub три года назад, пользовательский опыт был завязан на мобильном приложении и в первую очередь был нацелен на приготовление пищи, взаимодействие с семьей и развлечения, – говорит Джон Херрингтон (John Herrington), старший вице-президент и генеральный директор подразделения бытовой техники (Home Appliances) в Samsung Electronics America. – Family Hub 2019 года с поддержкой Bixby и искусственного интеллекта обеспечивает новый уровень подключения к сети, чтобы сделать повседневную жизнь намного проще и удобнее».



Поддержка Bixby позволяет более эффективно и удобно, с помощью голоса, управлять холодильником Family Hub, при этом будут учитываться индивидуальные предпочтения пользователя. Например, можно за приготовлением завтрака попросить Bixby показать прогноз погоды и основные новости с помощью функции «Утренняя сводка» (Morning Brief). Вся эта информация отображается на экране Family Hub, и пользователи могут не только прослушать, но и увидеть все необходимое. А благодаря технологии идентификации голоса Bixby может по голосу распознать каждого члена семьи – таким образом, они получат информацию, подобранную с учетом их индивидуальных потребностей. Но этим возможности Bixby не ограничиваются: на самом деле он еще умнее и готов к общению – пользователи могут взаимодействовать с ним как с обычным человеком. Просто представьте себе, теперь вы можете искать билеты на самолет, заказывать такси или устанавливать температуру духовки, просто обратившись голосом к холодильнику Family Hub.



Однако и это еще не все: благодаря тесной интеграции Family Hub в экосистему SmartThings пользователи теперь могут взаимодействовать и управлять устройствами «умного» дома от Samsung и сторонних производителей – непосредственно с экрана холодильника или с помощью голоса через Bixby.



Новый экран Family Board служит своего рода цифровой доской, на которой каждый член семьи может с легкостью размещать заметки, записки, фотографии или даже рисунки – прямо на экране. В распоряжении пользователей теперь появилось специальное пространство, где они могут размещать фотографии, сообщения и напоминания на холодильнике. Более того, они могут применять к фотографиям различные эффекты и стили, добавлять рукописные надписи и стикеры и даже менять фон экрана, чтобы он соответствовал интерьеру – все это сближает семью и позволяет поднять общение на новый уровень.



В холодильниках Family Hub предусмотрена возможность запуска динамической экранной заставки, которую можно использовать, чтобы отобразить важные семейные воспоминания или необходимую информацию, например, прогноз погоды, и даже вывести на экран произведение искусства. Подобные возможности позволяют гармонично интегрировать холодильник в интерьер кухни.



С самого начала одна из основных идей Family Hub заключалась в том, чтобы помочь пользователям управлять запасами продуктов и вывести этот процесс на новый уровень – как за счет функции View Inside, позволяющей увидеть содержимое своего холодильника прямо в магазине на экране смартфона, так и за счет возможности составлять списки покупок и помечать сроки годности продуктов. Family Hub позволяет планировать более качественный и здоровый рацион благодаря функции Meal Planner, которая подбирает рецепты блюд, исходя из гастрономических предпочтений пользователей, предписанной диеты и доступных продуктов, находящихся в холодильнике.



В 2019 году Samsung внедрит платформу Family Hub в новые модели холодильников, стремясь таким образом предложить конфигурации Family Hub для удовлетворения нужд всех потребителей.



Новый холодильник Family Hub стал лауреатом премии CES 2019 в номинации «Программное обеспечение и мобильные приложения» и будет демонстрироваться на международной выставке потребительской электроники CES с 8 по 11 января 2019 года на стенде 15006 в павильоне Central Hall в выставочном центре Лас-Вегаса.