Холодильники навчилися розробляти рецепти на основі запасів їжі

12 сентября 2024, 10:45

Розумний холодильник Samsung містить внутрішню камеру, яка може ідентифікувати окремі продукти й за допомогою окремої програми пропонувати рецепти з огляду на ваші поточні запаси.

Також користувачі можуть транслювати екрани своїх смартфонів Galaxy на 32-дюймовий сенсорний дисплей системи Family Hub і переглядати відео на TikTok і YouTube.Подібна модель вже була представлена у 2023 році, однак нині її оновили додатковими функціями — так холодильник через Family Hub може підключатися до профілю Samsung Health і адаптувати рецепти відповідно до дієтичних потреб власника.Також користувачі можуть вручну вводити терміни придатності продуктів на сенсорному екрані, і холодильник сповістить про їх завершення.