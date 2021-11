Sonos готовит компактный и относительно доступный сабвуфер Sub Mini

30 ноября 2021, 10:45

Sonos планирует представить новый компактный и более доступный, чем текущие модели, сабвуфер, который дополнит модельный ряд устройств компании для домашних кинотеатров.

Упоминание о Sub Mini было обнаружено в приложении Sonos для смартфонов, и судя по сопроводительному тексту, это настоящий продукт, а не ошибка.В фирменном приложении Sonos описывает грядущее аудиоустройство как "более компактный сабвуфер в цилиндрическом корпусе", сравнивая его с большим, угловатым и очень дорогим Sub. Дизайн Sub Mini пока остаётся загадкой, однако вряд ли новинка в этом плане предложит что-то кардинально отличающееся от аналогичных устройств других производителей. О функциональности продукта также пока известно довольно мало. К сожалению, в приложении упоминается, что новинка не получит поддержку возможности одновременного подключения двух сабвуферов к системе домашнего кинотеатра, чем могут похвастаться базовые Sub.

Пока неизвестно, когда Sonos представит Sub Mini. Стоимость устройства также не раскрывается, однако она определённо будет ниже чем у Sub 3, который оценивается в $749.

