Глава Sony IE дал интервью про PS5. Старт продаж может провалиться

8 октября 2019, 10:49

Джим Райан - глава Sony Interactive Entertainment дал интервью изданию Wired, в котором рассказал о планах реализации новой PlayStation 5, и каким способом они попытаются повторить успех PlayStation 4.

Важным фактором для возникновения сомнений является провальный старт продаж PS3, после которого компания еще долго восстанавливала свою репутацию, и Райан стремится избежать любого самолюбования.

Огромное количество критики появляется потому что разработка новой консоли проходит закрыто от общественности, и пользователи не получают практически никаких новостей относительно того, на каком этапе создания сейчас PS5.

По словам экспертов это может очень плохо сказаться на количестве проданных консолей в первое время после начала релиза, и повлиять на адаптацию игр к новому поколению приставок.

В своем интервью Джим Райан сообщил, что поддерживает мнение о том, что разработка проходит максимально непрозрачно, обвинив в этом ТОП-менеджмент Sony. Из его слов стало понятно, что вскоре мы получим какую-то свежую информацию о PS5.

Также, он рассказал о грядущих изменениях в работе сервиса PlayStation Now. Основными проблемами по словам пользователей оставалась ценовая политика и качество библиотеки игр. Теперь это будет изменено, и модернизация не заставит себя ждать. И мы застанем ее еще на PlayStation 4.

Цена месячной подписки была понижена в два раза, и теперь составляет 10 долларов, а абонемент на год обойдется клиентам всего в 60 долларов. Кроме этого, ожидается пополнение библиотеки игр, которая заметно пополниться мировыми игровыми хитами.

Первыми в релизе уже появились God of War, Grand Theft Auto V, после чего их дополнили inFamous: Second Son, и завершила первую волну - Uncharted 4: A Thief’s End. Эти игры будут доступны для подписчиков до 2-го января 2020 года.

Релиз консоли нового поколения от Sony - PlayStation 5 намечен на 2020 год, но PS4 еще очень долго будет пользоваться большим спросом, и получать обновления.

Игры будут продолжать выпускаться для обоих поколений, а адаптация старых может занять какое-то время, и если с эксклюзивными изданиями от Sony проблем быть не должно, то у других могут возникнуть проблемы.

Сам Джим Райан не комментировал подобную информацию, а мы ждем хоть какую-то информацию про новую PS5.