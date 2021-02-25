"Sony ничего не теряет": аналитик рассказал, почему эксклюзивы PS4 будут на ПК

25 февраля 2021, 9:15

В недавнем интервью генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что ближайшей весной Days Gone выйдет на ПК, а за ним последуют и другие эксклюзивы PS4.

Это решение японской компании прокомментировал старший аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад (Daniel Ahmad). По его мнению, Sony не только ничего не теряет, выпуская свои старые проекты на ПК, но и привлекает дополнительное внимание к PS5.



В личном микроблоге эксперт написал: «Очевидный ход, честно говоря. Многие игры от внутренних студий Sony "одноразовые". Выпуск на ПК позволяет компании монетизировать свой каталог старых проектов, давая людям, не имеющим PlayStation, возможность опробовать её франшизы. [Это] может простимулировать продажи PS5 среди тех, кто захочет пройти новые части этих серий».



«Sony ничего не теряет, выпуская свои старые игры на ПК, — продолжил Даниэль Ахмад, — поскольку они уже достигли пика продаж на PS4. PlayStation 4 основана на архитектуре х86, поэтому портирование на ПК не будет таким же сложным, как раньше. Sony также не рассматривает ПК как конкурирующую платформу».