Sega выпустит ремастер детективного боевика Judgment на консолях

Издательство Sega и студия-разработчик Ryu Ga Gotoku объявили, что ближайшей весной позапрошлогодний детективный боевик Judgment лишится статуса эксклюзива PlayStation 4.
Как стало известно, Judgment планируется к выходу на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S и в облачном сервисе Google Stadia. Премьера назначена на 23 апреля текущего года.
На перечисленных платформах Judgment появится в улучшенном виде: заявлены 60 кадров/с, ускоренные по сравнению с изначальным релизом загрузки и уже выпущенный дополнительный контент в комплекте.
Стоимость ремастера Judgment составит $40 (рублёвый эквивалент не уточняется). В отличие от цифрового издания, розничное поступит в продажу не везде — только на Западе (PS5, Xbox Series X и S) и на территории Азии, включая Японию (PS5).
Портал Gematsu также сообщает, что Sega не предоставит обладателям Judgment на PlayStation 4 возможность обновить игру до версии для PS5 или перенести туда свои сохранения.
События Judgment происходят в одном мире с играми серии Yakuza. В роли частного детектива Такаюки Ягами геймерам предстоит не только выполнять квесты и сражаться на улицах района Камуро-тё, но и расследовать преступления.
PS4-версия Judgment дебютировала на территории Японии ещё в декабре 2018 года, тогда как мировой релиз состоялся в июне 2019-го. В преддверии западной премьеры Sega пришлось в спешном порядке изменить внешность одного из персонажей.
(С) 3dnews