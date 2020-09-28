Sega возродит серию Virtua Fighter для загадочного киберспортивного проекта

28 сентября 2020, 11:45

Издательство Sega анонсировало новый проект серии файтингов Virtua Fighter во время прямой трансляции Tokyo Game Show в пятницу.

Однако его природа пока покрыта тайной. Сама Sega связывает проект с киберспортом и называет именем Virtua Fighter x esports.