Трейлер к запуску боевика 9 Monkeys of Shaolin от авторов Redeemer

19 октября 2020, 9:15

Компания «Бука» и студия Sobaka выпустили боевик 9 Monkeys of Shaolin на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch и по этому случаю представили свежий трейлер.

Напомним: в Steam всё ещё доступен бесплатно пролог игры, который включает первую главу сюжетной кампании и позволяет оценить проект (полная игра стоит 499 ₽).

Разработчики называют 9 Monkeys of Shaolin возрождением жанра beat 'em up в духе классических игр, но на современном движке Unreal Engine 4. Проект позволит вспомнить старые деньки из детства тем, кто с упоением играл в подобные боевики на приставках SNES или SEGA, круша толпы врагов направо и налево.



Главный герой — простой китайский рыбак Вэй Чен, решивший отомстить за нападение пиратов на родную деревню и вероломное убийство родных. Он не робкого десятка и может постоять за себя, поскольку владеет основами древних боевых искусств шаолиньских монахов. Теперь ему предстоит нелёгкое путешествие по средневековому Китаю — прокладывать путь при помощи верного посоха придётся сквозь толпы самых разнообразных врагов.



9 Monkeys of Shaolin обещает три уникальных боевых стиля: на земле, в воздухе или при помощи магических печатей. В реальном бою их можно комбинировать, чтобы эффективнее бороться с врагами. Также игра сможет предложить полноценную историю становления Вэй Чена — от обычного рыбака к мастеру Шаолиня.

Широкая система развития персонажа, более 25 различных уровней, 10 видов китайского и японского древкового оружия и поддержка кооперативного прохождения прилагаются. Кстати, если кто-то желает глубже ознакомиться с 9 Monkeys of Shaolin, недавно разработчики подробно рассказали о своём детище.(C) 3dnews