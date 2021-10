Grasshopper не потеряла права на Shadows of the Damned

20 октября 2021, 13:30

Основатель и руководитель Grasshopper Manufacture Гоити Суда (Goichi Suda) в интервью порталу Destructoid дал надежду фанатам потустороннего боевика Shadows of the Damned, более 10 лет мечтающим о продолжении.

Напомним, на запуске Shadows of the Damned была частью программы EA Partners, а потому права на франшизу остались за Grasshopper Manufacture и её материнской компанией GungHo Online Entertainment.



В разговоре с представителем Destructoid Суда подтвердил, что Grasshopper Manufacture всё ещё является владельцем упомянутой интеллектуальной собственности (и некоторых других) и может заняться её развитием.



По словам Суды, следующие 10 лет он хочет заниматься играми с персонажами Grasshopper Manufacture. Помимо Гарсии Хотспур из Shadows of the Damned, гейм-дизайнер упомянул героев из The Silver Case и No More Heroes 3.



«[Персонажи из разных франшиз Grasshopper] могут появиться в новой интеллектуальной собственности или перевыпуске старой. Не знаю. Но, да, у вас есть относительно высокий шанс снова увидеть некоторых из них в будущем», — заявил Суда.



Ранее Суда сообщил, что его студия работает над пятью проектами (три — по новой интеллектуальной собственности). В Destructoid предполагают (надеются), что одной из игр может быть новая часть Shadows of the Damned.

Shadows of the Damned вышла в июне 2011 года на PS3 и Xbox 360. События проекта разворачиваются в подземном мире, куда спускается охотник Гарсия Хотспур в погоне за владыкой демонов, похитившим возлюбленную героя.

