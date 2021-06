Sony забраковала идею Resistance 4 из-за её схожести с первой The Last of Us

9 июня 2021, 12:45

Бывший редактор IGN и Kinda Funny Колин Мориарти (Colin Moriarty) в рамках недавнего эпизода подкаста Sacred Symbols поделился якобы инсайдерской информацией насчёт несостоявшегося продолжения серии постапокалиптических шутеров Resistance.

Напомним, с момента выпуска первой Resistance франшиза обогатилась пятью играми — тремя номерными частями от Insomniac Games и двумя портативными ответвлениями за авторством Bend Studio и Nihilistic Software.



По данным Мориарти, Insomniac Games собиралась продолжить серию выпуском условной Resistance 4, но получила на своё предложение отказ от руководства Sony Interactive Entertainment.



Как объяснил Мориарти, в эпоху PS3 японский платформодержатель был «осведомлён» о засилье постапокалиптических игр в разработке у своих внутренних студий — Horizon Zero Dawn, Days Gone и The Last of Us были как минимум в препродакшене.



«Resistance 4 была представлена [PlayStation], и они отвергли её, потому что на бумаге она была слишком похожа на The Last of Us, а [компания] не хотела пересечения двух игр. Тогда Resistance пришёл конец», — заявил Мориарти.



События серии Resistance разворачиваются в альтернативных 50-х годах прошлого века: Землю захватили враждебные инопланетяне Химеры, и игрокам предстояло дать бой пришельцам.

Последняя номерная часть франшизы — Resistance 3 — вышла в сентябре 2011 года эксклюзивно на PS3. По неподтверждённой информации, проект стал для Sony Interactive Entertainment финансовым успехом.

