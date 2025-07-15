Сможет ли Маск перенести свою технологическую империю в Китай

15 июля 2025, 18:15

В South China Morning Post опросили аналитиков насчет потенциального переезда компаний Маска, учитывая конфликт миллиардера с президентом США.

"Если напряженность между Маском и Трампом возрастет, особенно по таким вопросам, как регулирование, субсидии, цензура или налогообложение, существует вероятность, что Маск перенесет больше научно-исследовательских и опытно-конструкторских или производственных мощностей за границу", — считает Денис Саймон, внештатный научный сотрудник американского аналитического центра Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Перенос бизнеса возможен в случае с Tesla. У компании есть завод в Шанхае. Однако переместить другие предприятия, особенно SpaceX, будет сложнее. "Роль SpaceX в национальной обороне США, спутниковой связи [Starlink] и услугах космических запусков делает ее, по сути, непередаваемой", — считает аналитик.



Чжоу Юй, профессор географии в нью-йоркском Vassar College, исследующий глобализацию и высокотехнологичную промышленность в КНР, заявил, что Китай уже "опередил" США в области технологий электромобилей. По его мнению, Маск в той сфере мало что может изменить в КНР.



"Китаю, возможно, не нужна лояльность Маска или прямые инвестиции, чтобы извлечь выгоду; ему нужна только его маргинализация в США, чтобы усилить свой собственный технологический нарратив: Китай — стабильный, государственный инновационный центр с меньшим количеством идеологических препятствий", — считает аналитик Денис Саймон.